Beyoğlu’nda geçtiğimiz aylarda meydana saat 08.15 sıralarında meydana gelen olayda yolda yürüyen bir gencin arkasından iki şahıs yaklaştı.

Şahıslardan biri genci tutarken diğer şahıs ise elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Şahıslar hızla koşarak uzaklaşırken, mağdur genç ise bir süre kapkaççıları kovaladı.

Olay anı ve kovalamaca ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından soluğu emniyette alan genç şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü Bölge Ekipler Amirliği polisleri, olayın yaşandığı noktadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda güven timleri, şahısların kimliklerini kısa sürede tespit etti. Devam eden çalışmalarda yakalanan kapkaççılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonu kulağından kapkaç yaptılar

Galata’da geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda ise bir kadın sokakta ortasında cep telefonuyla konuşmaya başladı.

Bir süre sonra arkasından yaklaşan bir şahıs, kulağından cep telefonunu alarak kaçtı. Büyük şok yaşayan kadın ise kapkaççının aksi istikametine yürüyerek uzaklaştı.

Kapkaç anları ise kameralara yansıdı. Öte yandan olayla ilgili kadının şikayetçi olmadığı ancak çalışma yapan güven timlerinin şahsın kimliğini tespit ederek yakaladığı bilgisine ulaşıldı.