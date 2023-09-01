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Türkiye
AA 01.09.2023 06:27

İzmir'de ambalaj imalathanesindeki yangın kontrol altında

İzmir'in Bornova ilçesindeki ambalaj ve ayakkabı üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İzmir'de ambalaj imalathanesindeki yangın kontrol altında
[Fotograf: AA]

Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak'ta bulunan 4 katlı ambalaj imalathanesinin çatı katında ayakkabı üretimi yapılan atölyede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çeşitli kimyasalların da tutuşmasıyla büyüyen yangın, katlardaki kartonların bulunduğu ambalaj bölümlerine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'de ambalaj imalathanesindeki yangın kontrol altında

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, binada büyük çapta hasar oluştu.

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