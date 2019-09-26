Saat 06.00’da, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, İzmir’in Çeşme ilçesi Altınkum Plajı'nda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi.

Durdurulan lastik bot içerisindeki 39 Afganistan, 32 Suriye ve 9 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 80 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

