Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, yurt içinde terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik olarak başlatılan, Kars-Ağrı-Iğdır illerinde, bin 125 personel ve 75 timle yürütülen Kıran-4 Operasyonunun görüntülerinin yer aldığı video klip paylaşıldı.

Klipte, Mehmetçiğin sarp kayalık ve arazide terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyona ait görüntülere yer verildi. Videoya ayrıca görüntülerle birlikte "Ara, bul, yok et" notu düşüldü.

Paylaşımda, "Kars, Ağrı ve Iğdır illerini kapsayan; Jandarma, Polis ve Güvenlik Korucularımızdan oluşan 75 Operasyonel Timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber