Şirinkapı Mahallesi'ndeki bir arazide hareketsiz yatan bir kişi gören vatandaşlar durumu polise ve sağılık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, cesedin 12 Temmuz akşam saatlerinde Murathan Mahallesi'ndeki evinin önünden kaybolan alzaymır hastası Hasan Barış'a ait olduğunu tespit etti.

Evine 2 kilometre uzakta bulunan Barış'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.