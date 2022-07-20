Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Önüne çıkan hayvana çarpmamak için yavaşlayan tankere otobüs çarptı
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yavaşlayan yakıt tankerine, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Devrek ilçesi Ankara Asfaltı Kırıklar mevkiinde Sürücü Y.K. idaresindeki 35 HD plakalı yakıt tankeri önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yavaşladı.
Bu sırada sürücü A.D. idaresindeki yolcu otobüsü yavaşlayan yakıt tankerine arkadan çarptı.
Meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası Zonguldak
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