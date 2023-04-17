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Türkiye
AA 17.04.2023 10:44

İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62. kumar operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynandığı için aralarında daha önce 61 kez mühürlenen iş yerinin de bulunduğu 3 adrese düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanan 171 kişiye para cezası verildi.

İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62. kumar operasyonu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

İl Jandarma Komutanlığı ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Egemenlik Mahallesi Geri Kazanımcılar Sanayi Sitesi ile Gökdere ve Yaka mahallelerindeki 3 adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

693 bin lira ceza uygulandı

Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adreslerde tombala oynarken suçüstü yakalanan 171 kişiye 693 bin 405 lira para cezası uyguladı.

İzmir'de 61 kez mühürlenen adrese 62. kumar operasyonu

Kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu, iş yerleri yeniden mühürlendi.

61 kez mühür bozdular

Şüpheli A.Ç, Ö.T. ve A.K. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" ve "mühür bozmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan Egemenlik Mahallesi'ndeki adresin jandarma tarafından daha önce kumar oynatıldığı için 61 kez mühürlendiği ortaya çıktı.

Ayrıca diğer iş yerlerinden birinin 13, diğerinin de 10 kez aynı suçtan mühürlendiği hatırlatıldı. 

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