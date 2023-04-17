Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 17.04.2023 09:54

Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu

Mal varlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup yüksek miktarda kredi çektiren çete çökertildi. Operasyonda 500 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı, 70 şüpheli yakalandı.

Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı illerdeki hiçbir mal varlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz kişilere ulaşarak iş bulma vaadiyle Ankara'ya getirdiği belirlendi.

Ankara'da yüksek maaşla iş vaat ettiler 

Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekanlarda ağırladığı tespit edildi. Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ gibi yaptı.

Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.

Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu

Çekilen kredi tutarının yüzde 30'unu aldılar 

Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur S.D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi.

Kredi puanlarını yükselttikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarlarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı.

Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikamet adreslerinin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru S.D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişi yakalandı.

Şüphelilerden Raşit K., S.D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Bodrum'da otomobilin çarptığı depremzede hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Akdeniz'e bırakılmış paketlerde yaklaşık 2 ton kokain ele geçirildi
11:45
Kazakistan'ın yeni dil politikasında Latin alfabesi vurgusu
11:45
ABD savaş gemisi, Çin'in askeri tatbikatının ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti
11:40
İspanya Sudan'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapattı
11:42
Vücuduna 3 kilo uyuşturucu sardı, otobüste yakalandı
11:48
Türkiye'den gövde gösterisi: TCG Anadolu, Karadeniz'i turlayacak
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
Flamingoların ilk kafilesi Van Gölü'ne geldi
FOTO FOKUS
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün hizmete giriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ