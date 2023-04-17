Başkent'te 500 milyon liralık kredi vurgunu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı illerdeki hiçbir mal varlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz kişilere ulaşarak iş bulma vaadiyle Ankara'ya getirdiği belirlendi.

Ankara'da yüksek maaşla iş vaat ettiler

Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekanlarda ağırladığı tespit edildi. Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ gibi yaptı.

Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.

Çekilen kredi tutarının yüzde 30'unu aldılar

Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur S.D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi.

Kredi puanlarını yükselttikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarlarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı.

Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikamet adreslerinin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı. Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru S.D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişi yakalandı.

Şüphelilerden Raşit K., S.D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.