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Türkiye
İHA 17.04.2023 09:55

Bodrum'da otomobilin çarptığı depremzede hayatını kaybetti

6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır'dan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşen Seyfettin Özdemir, burada geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bodrum'da otomobilin çarptığı depremzede hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Kaza, akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Turgutreis istikametine giden 20 yaşındaki Orhan Yurttaş hakimiyetindeki 48 otomobil, Ortakent Mezarlığı’na yaklaştığı sırada caddeden karşıya geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir isimli yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tabelaya çarpan Özdemir, karşı şeride geçip metrelerce sürüklendi. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Bölge Trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. 

Depremlerden sonra Bodrum'a gitti

Seyfettin Özdemir’in Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme Diyarbakır’da yakalandığı ve daha sonra depremzede olarak Bodrum’a gittiği öğrenildi. Depremin hemen ardından ilçeye gelen Özdemir kısa bir süre sonra çalışmak için iş aramaya başladı. Bir oto yıkamada çalışmaya başlayan Özdemir, eve gitmek için karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı kazayı titizlikle inceledi. Kazayla ilgili ekipler tarafından soruşturma başlatıldı. Otomobil sürücüsü Yurttaş gözaltına alındı.  

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