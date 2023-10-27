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Türkiye
AA 27.10.2023 17:51

İzmir'de 27 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 27 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir'de 27 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemalpaşa, Torbalı ve Aliağa cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde; akaryakıt ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda 27 bin 500 litre kaçak akaryakıt, elektronik makaron doldurma makinesi, 412 bin doldurulmuş makaron, 140 bin bandrolsüz boş makaron, 702 TAPDK bandrolü, 76 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 200 paket bandrolsüz sigara bulundu.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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