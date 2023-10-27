Parçalı Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.10.2023 17:46

Bursa'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak

Bursa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımın ücretsiz gerçekleştirileceği bildirildi.

Bursa'da toplu taşıma 29 Ekim'de ücretsiz olacak
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, BURULAŞ otobüsleri ve tüm özel halk otobüslerinde 29 Ekim Pazar günü ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için de vatandaşların Bursakart'larını kullanmaları gerektiği, uygulamanın Bursakart kullanılan ilçe içi halk otobüslerinde de geçerli olacağı duyuruldu.

Açıklamada, ücretsiz ulaşım uygulamasının ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki ulaşımda geçerli olmayacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Bursa Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
MİT tırları davasında yeniden yargılanan sanıklara hapis cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:03
BM Genel Kurulu Gazze'de çatışmaların durdurulmasını talep eden tasarı kabul edildi
22:55
İran Dışişleri Bakanı: İsrail'in durdurulmaması halinde bölgede her ihtimal mümkün olacak
22:47
Hizbullah: İsrail’in 42 noktadaki iletişim ağını vurduk
22:50
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
22:30
Filistin Kızılayı: Gazze'deki ekiplerimizle iletişim tamamen kesildi
22:44
BM: Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
İzmir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel dijital dev ekran kuruldu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
İsrail Gazze’ye bomba yağdırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ