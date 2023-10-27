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Türkiye
DHA 27.10.2023 17:47

Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 102 yaşındaki Mehmet Danacı, yalnız yaşadığı evinde elektrik sobasının devrilmesiyle çıkan yangında, dumandan zehirlenip hayatını kaybetti.

Devrilen elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Zaferimilli Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde tek yaşayan Mehmet Danacı, elektrikli sobayı açıp yanında uyudu.

Bir süre sonra elektrikli soba bilinmeyen nedenle devrilince yerdeki kilim ve ahşap zemin tutuştu. Yoğun duman kokusu alıp eve giren yakınları, Mehmet Danacı’yı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yangını odadan diğer bölümlere sıçramadan, kendi imkanları ile söndüren yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Danacı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mehmet Danacı’nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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