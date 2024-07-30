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Türkiye
AA 30.07.2024 20:17

İzmir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

İzmir'de 18 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik botundaki ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Urla açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki biri çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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