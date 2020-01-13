Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada ve Uçburun açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler durdurulan lastik botlardaki 54 Filistin, 60 Suriye, 14 Kuveyt, 2 Somali ve 1 Irak uyruklu 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA