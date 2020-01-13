Türkiye
Van'da eğitime kar engeli13 Ocak 2020 Pazartesi 02:14 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 08:58
Van'ın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
[Fotoğraf: AA]
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün Gürpınar, Bahçesaray, İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde de okullar bugün tatil edilmişti.
Kaynak: AA