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Meteorolojiden Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı13 Ocak 2020 Pazartesi 01:15 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 01:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van'da kuvvetli kar yağışının beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: meteoroloji Van kuvvetli yağış kar