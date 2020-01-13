Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'da halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini arttırarak öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA