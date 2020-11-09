İzmir'deki depremde yıkılan veya yıkılma tehlikesine karşı kontrollü yıkımı gerçekleştirilen binalarda yaşayanların kullanımına yönelik, AFAD tarafından 1000 konteynerden oluşan geçici barınma merkezi kurulması kararlaştırıldı.

Haydar Aliyev Caddesi'nde kurulacak geçici barınma merkezi alanında hafriyat çalışmaları devam ediyor, altyapı çalışmaları da başladı.

20 günde tamamlanması bekleniyor

AFAD koordinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Devlet Su İşlerinin destekleri ile devam eden çalışmaların yaklaşık 20 günde tamamlanması öngörülüyor.

Gece de süren çalışmalar tamamlandığında bin konteyner, sosyal donatılarıyla depremzedelerin hizmetine sunulmuş olacak.