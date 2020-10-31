Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.

Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekiplerinin 8 binada çalışmaları devam ediyor.

"Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır"

İzmir Valisi Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde 758 aracın ve 5 bin 417 arama kurtarma elemanının çalıştığını belirtti.

Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Köşger, "Sizden ricamız lütfen merak gibi nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır" ifadelerini kullandı.