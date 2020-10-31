Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir Valisi Köşger'den enkazların etrafında 'kalabalık oluşturmama' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, deprem nedeniyle oluşan enkazların etrafında ve bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturulmamasını istedi.
Ege Denizi'ndeki 6, 6 büyüklüğündeki deprem, dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında kaydedilmişti.
Depremde 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 35 kişi hayatını kaybetti.
Arama kurtarma ekiplerinin 8 binada çalışmaları devam ediyor.
"Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır"
İzmir Valisi Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, afet bölgesinde 758 aracın ve 5 bin 417 arama kurtarma elemanının çalıştığını belirtti.
Çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü kaydeden Köşger, "Sizden ricamız lütfen merak gibi nedenlerle enkaz etrafında veya o bölgeye giden yollarda kalabalık oluşturmamanızdır. Duyarlılığımız bir fazla can kurtarır" ifadelerini kullandı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 19:02
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