Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

Olayın ardından devletin tüm kurumları seferber olurken, belediyelerin yanı sıra Türk Kızılay, İHH, Deniz Feneri gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, depremzedelerin acılarını hafifletmek adına bölgede görev aldı.

[Fotoğraf: AA]

Afetzedelere sıcak yemek ve içecek hizmeti

Depremin hemen ardından Türk Kızılay öncü ekipleriyle bölgeye sevk edilen 17 mobil ikram aracı, evleri yıkılan veya ağır hasar alan afetzedelere sıcak yemek ve içecek hizmeti veriyor.

Bayraklı ilçesindeki alanda konuşlanan ikram araçları, depremzedelerin yanı sıra bölgede çalışan sağlık, güvenlik ve diğer görevlilere sıcak çay, çorba, kahve ve kek gibi ikramlarda bulunarak açık büfe görevi üstleniyor.

Türk Kızılay bölgede ayrıca vatandaşlara kahvaltı ve 2 öğün sıcak yemek hizmetiyle günlük binlerce kişinin yemek ihtiyacını da karşılıyor.

[Fotoğraf: AA]

17 bölgede yardımlar sürüyor

Türk Kızılay İzmir Şube Başkan Yardımcısı Hakan Yıldız, depremin meydana geldiği andan itibaren hızlı bir şekilde organize olduklarını söyledi.

Kızılayın Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olduğunu vurgulayan Yıldız, "Şube olarak hemen bir organizasyon yaptık. Sağ olsun tüm komşu illerdeki şubeler ve ilçeler toparlandık. Hızlı bir şekilde bölgelere ekip ve arkadaşlarımızı sevk ettik" dedi.

[Fotoğraf: AA]

AFAD ve Büyükşehir Belediyesinin çadır kurduğu noktalarda gıda yardımında bulunduklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"Su ve meyve sularımızı dağıtıyoruz. Kavurmalı pilav ve çorbamızı vatandaşlara ve arama kurtarmada çalışan tüm arkadaşlarımıza ikram ediyoruz. Şubelerimizin dışında gönüllü bir ordumuz var. Kırmızı yeleklilerin neredeyse 4'de 3'ü gönüllülerden oluşuyor. Öğrenciler var, sivil toplum ve birçok siyasi partiden arkadaşlarımız var. Kızılay, Seferihisar ve burada 17 bölgede yardımlarına devam ediyor."

[Fotoğraf: AA]

Depremzedelerden Emre Çelik ise deprem nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve bu nedenle evlerine giremediklerini belirterek depremden hemen sonra bölgeye gelen Türk Kızılay ekiplerinin kendilerine her konuda destek olduğunu dile getirdi.

İlgililere desteklerinden dolayı teşekkür eden Çelik, "Burada ikram arabası kurmuşlar, yemeklerden sonra gelip çay ve kahve alabiliyoruz. Büyük bir hizmet. Allah onlardan razı olsun" ifadesini kullandı.

Türk Kızılay Genel Müdürü Altan: İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz

Bölgeye Ankara, Düzce, Denizli ve Manisa'dan gelen ekip ve hizmet araçlarının ilk etapta tespit çalışması yaptığını ve daha sonra hizmete başladıklarını belirten Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, "Çalışmamızın ilk safhası olan ikram hizmetimizi yaptık. İnsanlarımız panik içindeydi, evlerine giremiyordu ve beslenme ihtiyacı hasıl oldu. Bu hizmeti çok hızlıca karşıladık. İkinci olarak yemek hizmetimize başladık. Şu anda sıcak yemeklerle vatandaşlarımıza ulaşıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Sahada 250 kişiyiz"

Kurulan çadır kentler ve yurtlarda kalan vatandaşlara 3 öğün sıcak yemek dağıtıldığını söyleyen Altan, şöyle konuştu:

"Sadece afetzede vatandaşlarımıza değil, bölgede yıkılan binalarda çalışan ekiplere de ikram araçlarımız hazır tutuluyor. Ekiplerimize sürekli sıcak yemek, ikram ve çaylarını veriyoruz. Sahada şu anda 250 kişiyiz. Battaniye ve hijyen malzemesi ihtiyacı hasıl oldu. O malzemeleri de dağıtmaya başladık. Bütün bunları Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yürütüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kriz merkeziyle koordineli çalışıldığını vurgulayan Altan, "Özellikle beslenmeyle ilgili alanda beslenme platformumuz var ve sivil toplum kuruluşları da bu platformun üyesi. İzmir'de ihtiyaç olduğunda 60 bin kişilik yemek çıkaracak kapasiteye sahibiz. Bu ihtiyaç yavaş yavaş belli oluyor. İnsanlar ilk etapta evlerinin önünde yattı ama şimdi çadırlara yerleşmeye başladı. Buralarda ne kadar kalacakları konusu zaman ilerledikçe belli olacak. Yemek ihtiyacı da haliyle artacak. Bizler de bu ihtiyaçları sivil toplum kuruluşlarımızla beraber karşılayacağız" ifadelerini kullandı.