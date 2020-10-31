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Bursa'da bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Keles ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.
Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Belenören Mahallesi'nde 46 kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla 25 haneye evde izolasyon tedbiri uygulandığı için ikinci emre kadar mahalleye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:54
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