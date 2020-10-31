Keles Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Belenören Mahallesi'nde 46 kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla 25 haneye evde izolasyon tedbiri uygulandığı için ikinci emre kadar mahalleye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.