İzmir Metrosu'ndaki yürüyen merdiven kazası kamerada

Olay, dün sabah Konak ilçesi Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdivende oldu.
Yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, o sırada merdivenin üzerinde bulunan kişilerin dengelerini kaybederek düştükleri görüldü.
Yaralanan 11 kişinin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 11 vatandaş, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Aynı istasyonda geçen aralık ayında da benzer bir kaza olmuş, 5 kişi yaralanmıştı.