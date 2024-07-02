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Türkiye
AA 02.07.2024 10:45

Tunca Nehri'nin bazı bölümlerini kuraklık vurdu

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşmanın artmasından dolayı nehrin bazı bölümlerinde su akmıyor.

Tunca Nehri'nin bazı bölümlerini kuraklık vurdu
[Fotograf: AA]

Yaz aylarıyla tarımsal amaçlı su kullanımının da arttığı nehirde su seviyesi kritik noktalara düştü.

DSİ'nin Suakacağı İstasyonu'ndaki son ölçümünde Tunca'nın debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçülürken, nehrin bazı bölümlerinde akış durdu.

Bu bölümler adeta bir gölü andırıyor.

Tunca Nehri'nin bazı bölümlerini kuraklık vurdu

Nehrin bu bölümlerinde yüzeyi bitki ve yosunlar kapladı, yer yer balçıklar görülüyor. Su seviyesinin azalmasıyla nehre atılan çöpler gün yüzüne çıktı.

Kent sakinlerinden Caner Özdemir, son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığını söyledi.

Nehirde su akışının azaldığını belirten Özdemir, "Kuraklık, oldukça etkili olmaya başladı. Nehirdeki su seviyesi çok düştü. Kuraklık, sıcaklar ve suyun bilinçsiz kullanılmasından dolayı su seviyesi azaldı. Nehirde su akmıyor diyebiliriz, balçık ve çamur şeklinde bitkilerle kaplı halde. Su azalınca çöpler de görünür hale geldi. İnsanlarımızın, çöplerini nehre değil çöp kutularına atmaları gerekli." ifadelerini kullandı.

Tunca Nehri'nin bazı bölümlerini kuraklık vurdu

Kuraklık nedeniyle kontrollü sulamaya geçildi

Nehirde su seviyesinin düşmesi nedeniyle geçtiğimiz günlerde kontrollü sulamaya geçildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, üreticilerin su ihtiyacını karşılayabilmek adına su seviyesi yükselene kadar kontrollü sulama yapılacağını belirtmişti.

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