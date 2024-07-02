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Türkiye
AA 02.07.2024 09:03

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Menemen'de örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah, örgütsel yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan gözaltına alınan 11 kişinin, İzmir'de DEAŞ'a yönelik 18 Mayıs 2024'te gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan 20 şüpheli ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

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