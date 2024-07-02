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Türkiye
AA 02.07.2024 09:21

Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar alan zarar gördü

Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar alan zarar gördü
[Fotograf: AA]

Lüleburgaz ilçesinin Umurca köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek traktör ile saman balyası makinesine de sıçradı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Eskitaşlı köyünde de anızlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

İki yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.

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