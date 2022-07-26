Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 06:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük bir operasyon yapıldı. İzmir merkezli 19 ilde 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.
Çalışmanın, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen planlı dizisinin 26'ncı aşaması olduğu açıklandı.
Eş zamanlı yapılan operasyonda; 19 ilde, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 1'i Üsteğmen, 18'i Astsubay rütbesinde, 14'ü Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup, 14'ü muvazzaf 21 asker kişi ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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