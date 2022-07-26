Operasyon, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

Çalışmanın, FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasının asker ve sivil şahıs unsurlarına yönelik yürütülen planlı dizisinin 26'ncı aşaması olduğu açıklandı.

Eş zamanlı yapılan operasyonda; 19 ilde, 1'i Binbaşı, 1'i Yüzbaşı, 1'i Üsteğmen, 18'i Astsubay rütbesinde, 14'ü Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına mensup, 14'ü muvazzaf 21 asker kişi ile 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.