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Türkiye
AA 08.05.2025 09:16

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ile ardışık aranma yöntemiyle örgütsel irtibatları tespit edilen, KHK ile kapatılan kurumda çalışmış, Banka Asya'da artan kaydı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, İzmir'in Aliağa ve Karşıyaka ilçeleri ile Erzurum, Denizli ve Kars'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

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