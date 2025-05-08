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Türkiye
TRT Haber 08.05.2025 05:52

Güney Ege ve Batı Akdeniz için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Batı Akdeniz için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Güney Ege ve Batı Akdeniz için toz taşınımı uyarısı
[Fotograf: AA]

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı beklendiğinden başta görüş mesafesinde düşme olmak üzere, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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