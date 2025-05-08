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Türkiye
AA 08.05.2025 04:34

Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bursa'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]

Dutluca Mahallesi'nde Ferhat Hoş idaresindeki otomobil ile Y.S. yönetimindeki cip çarpıştı.

Kazada yoldan çıkan cip, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Ferhat Hoş ile Mesut Hoş ve Gürsel Hoş, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ferhat Hoş, Mesut Hoş ve Gürsel Hoş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazanın ardından çalılıklara saklanan cip sürücüsü Y.S., ekipler tarafından yakalandı.

Hafif yaralı olan Y.S, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.S'nin 140 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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