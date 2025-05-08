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Türkiye
DHA 08.05.2025 07:20

Tuzla marinada tekne yangını

Tuzla'da marinada bağlı bulunan teknede çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki 3 tekneye de sıçradı. Yangın, itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri tarafından söndürüldü.

Tuzla marinada tekne yangını
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 04.30 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan marinada bağlı bulunan teknede çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle bir teknede çıkan yangın kısa sürede bitişiğindeki 3 tekneye sıçradı. Yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Yangına önce çevredekiler müdahale etti. Tekneden yükselen alevlerin yükseldiğini görenler, yangını söndürmek için uzun süre çaba gösterdi. Alevlerin diğer teknelere sıçramasını önlemeye çalışan vatandaşlar, yanan tekneleri çekerek kıyıdan uzaklaştırdılar.

Denizde müdahale sürdü

Yangına, denizden Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kıyıdan ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Yanan tekneler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının ardından kıyıya çekilen teknelere itfaiye ekipleri karadan soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Yangın sonrası dört tekne kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

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