Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.05.2023 16:31

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 214'e yükseldi

İzmir merkezli 40 ilde internet üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliden 214'ü yakalandı.

İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 214'e yükseldi
[Fotoğraf: Getty]

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

İzmir merkezli 40 ilde 3 milyar liralık operasyon: 266 gözaltı kararı
İzmir merkezli 40 ilde 3 milyar liralık operasyon: 266 gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde yürütülen operasyon kapsamında gözaltı sayısı 214'e yükseldi.

İnternet arama sitelerinden "toplu ulaşım kartları", "telefon ve internet kartları", "fatura ödeme", "burs başvurusu" ve "vergi ödeme" gibi aramalar yapanları dolandırmak için sahte siteler kurarak "oltalama" yöntemiyle 450 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla dün, 266 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ETİKETLER
İzmir Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
İstanbul'da taksiciler Togg ile konvoy yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:30
Metro İstanbul'dan hafta sonu yapılacak mitingler için sefer düzenlemesi
17:11
Eski Yalova Belediye Başkanı Salman'a hapis cezası
17:34
DSÖ: Koronavirüs artık küresel sağlık açısından acil durum teşkil etmiyor
16:49
TUSAŞ Kahramanmaraş temmuzda üretime başlıyor
16:55
Hatay'da afet konutları yükseliyor
16:42
'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısı artıyor
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
Rafting Türkiye Şampiyonası 1. ayak yarışları Düzce'de başladı
FOTO FOKUS
Yemen’de sele kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
Yemen’de sele kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ