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Türkiye
AA 04.05.2023 11:09

İzmir merkezli 40 ilde 3 milyar liralık operasyon: 266 gözaltı kararı

İzmir merkezli 40 ilde internet üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliden 180'i yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu öne sürüldü.

İzmir merkezli 40 ilde 3 milyar liralık operasyon: 266 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 40 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

180 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri ele geçirme veya yayma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 266 şüpheliden 180'i yakalandı.

Dolandırmak için sahte siteler kurdular

Şüphelilerin, internet arama sitelerinden "toplu ulaşım kartları", "telefon ve internet kartları", "fatura ödeme", "burs başvurusu" ve "vergi ödeme" gibi aramalar yapanları dolandırmak için sahte siteler kurdukları belirlendi.

Arama motorlarına reklam veren şüphelilerin bu sahte siteleri üst sıralarda çıkarttığı ve bu sitelere tıklayarak kredi kartı bilgilerini giren vatandaşları, "oltalama" adı verilen yöntemle dolandırdıkları tespit edildi.

Şüphelilerin dolandırdıkları paraların izini, farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına yatırarak ya da döviz alımı yaparak kaybettirmeye çalıştıkları belirtildi.

Para trafiği 3 milyar lirayı buluyor

İzmir'de bu yöntemle 450 kişinin dolandırıldığının belirlendiği, şüphelilerin tespit edilen hesaplarında dönen para trafiğinin 3 milyar lirayı bulduğu da öne sürüldü.

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