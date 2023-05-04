Çok Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.05.2023 10:32

Oyun konsolu satma bahanesiyle 260 bin lira dolandırdılar

İnternet üzerinden oyun konsolu satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı Kayseri'de gözaltına alındı. Dolandırıcıların, 19 ilde çok sayıda kişiden 260 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Oyun konsolu satma bahanesiyle 260 bin lira dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya uygulamaları üzerinden farklı rumuz ve isim kullanarak oyun konsolu satış ilanı verip dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Oyun konsolunun kargo gönderimine hazırlanış videosuna mağdurların isimlerinin söylendiği sesi yükleyip güven kazandıktan sonra banka hesaplarına para aktaran dolandırıcıların 19 ilde çok sayıda kişiden 260 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirleyen ekipler, Kayseri'de bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan A.C, S.O. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
GSM şirketini dolandıran 6 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
SpaceX 56 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
10:57
Macron'un ziyaret edeceği lisenin çevresinde protesto yasaklandı
10:49
Ruanda'da sel ve heyelanlarda ölü sayısı 129'a çıktı
10:48
Google'dan yeni adım: Hesap şifrelerini unutmak tarihe karışıyor
10:38
Michelle Obama, çocukların sağlıklı beslenmesi için gıda şirketi kurdu
10:23
Rusya'nın Krasnodar bölgesinde petrol rafinerisine İHA ile saldırı düzenlendi
İsrail güçleri Nablus'a baskın düzenledi
İsrail güçleri Nablus'a baskın düzenledi
FOTO FOKUS
Kadıköy'de istek parça cinayeti
Kadıköy'de istek parça cinayeti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ