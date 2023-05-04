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Türkiye
AA 04.05.2023 09:38

İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

İstanbul'da yasa dışı yollarla temin ettiği silahları piyasaya sürmeye çalıştığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. İki ayrı adreste tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen zanlıların yakalanması için harekete geçti.

Yasa dışı yollarla elde ettiği silahları İstanbul'da satmak isteyen zanlılar takibe alındı.

Kullandıkları araç ile Avcılar ve Eyüpsultan'daki iki ayrı adresi tespit eden jandarma, düzenlenen baskınlarda T.Y., S.K., S.Y. ve C.K.'yi gözaltına aldı.

Aramalarda 18 tabanca, 3 makineli tabanca, 3 dipçik, 3 şarjör ile silah kaçakçılığından temin edildiği değerlendiren 14 bin lira para ele geçirildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ünün tutuklandığı, 1'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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İstanbul Silah Kaçakçılığı
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