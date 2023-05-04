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Türkiye
İHA 04.05.2023 09:42

Bolu'da öğrenci yurdunda yangın çıktı

Bolu'da 70 öğrencinin kaldığı yurtta yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, öğrenciler geceyi yurdun yanında bulunan lisede geçirdi.

Bolu'da öğrenci yurdunda yangın çıktı
[Fotograf: İHA]

Bolu'da 3 katlı 70 öğrencinin bulunduğu Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu’nun birinci katında, öğrencilerin valizlerini koyduğu depoda henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine yurtta kalan 70 öğrenci görevliler tarafından tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, binadan çıkan yoğun duman sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ekipler tarafından yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın çıkan yurttan tahliye edilen öğrenciler, yurdun yanında bulunan lise binasına alındı. Öğrenciler geceyi lisede geçirdi. 

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