Çok Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.05.2023 14:28

2 kilometre uzaktan ateşlenen mermiyle hayatını kaybetti

Bursa'da kızıyla yolda yürürken, yorgun merminin isabet ettiği Zekiye D. tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.

2 kilometre uzaktan ateşlenen mermiyle hayatını kaybetti

Zekiye D., kızıyla birlikte yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zekiye D., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zekiye D.’nin omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Zekiye D., günlük yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

Özel ekip kuruldu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Olay sırasında Zekiye D.'nin, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

2 kilometre ileriden ateşlenen mermiyle vurulmuş

Yürütülen çalışmada, olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride Görükle Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği tespit edildi. İncelemelerin ardından silahla havaya ateş açtığı belirlenen Ali Ö. dün gözaltına alındı.

Zekiye D.'nin vücudundan çıkan mermi ile Ali Ö.’nün kullandığı tabanca, kriminal incelemede eşleşti.

Emniyetteki işlemleri süren Ali Ö.’nün ifadesinde, böyle bir olayın yaşanacağını tahmin etmediğini, pişman olduğunu söylediği belirtildi.

ETİKETLER
Bursa Cinayet
Sıradaki Haber
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
İran, Azerbaycanlı 4 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti
15:45
Kılıçdaroğlu: Depremzedelerden 1 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım
16:00
İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme töreni hem geleneği hem bugünü yansıtacak
16:01
Çocuğunuza duygusal manipülasyon uyguluyor olabilir misiniz?
15:51
Yeni aldığı evin duvarlarından yılanlar fışkırdı
14:59
İstanbul'da taksiciler Togg ile konvoy yaptı
İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
İlk Milli Elektrikli Tren Seti yarın İstanbul'da vatandaşlarla buluşacak
FOTO FOKUS
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ