Batı Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Antalya'da, sabah saatlerinden sonra Burdur, Isparta ve Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Antalya'nın merkezi ve doğusu, Burdur'un doğusu ve Isparta'nın güneyinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.