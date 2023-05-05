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Türkiye
AA 05.05.2023 12:53

Zonguldak'ta suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

Zonguldak'ta suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ta suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı

İddiaya göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kampüsünde yabancı uyruklu öğrenci A.S.K'nin köpeğe silah doğrulttuğunu görenler, durumu üniversitenin güvenliğine bildirdi.

Olay yerinden kaçan A.S.K'nin düşürdüğü silaha, polis ekiplerince el konuldu. Ekiplerce aranan A.S.K, bir suç örgütünce kendilerine ait silahı düşürdüğü gerekçesiyle darbedildi. Görüntüleri çekilen A.S.K'ye şantaj yapılarak ailesinden 500 bin lira istendi.

Suç örgütünün elinden kurtulan A.S.K, polise giderek durumu anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente uyuşturucu getiren ve üniversite öğrencilerine şantaj yaparak torbacılık yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma", "şantaj", "gasp", "tehdit", "eziyet", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "oto hırsızlığı" gibi suçlardan haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hem "şüpheli" hem de "mağdur" sıfatıyla adliyeye getirilen A.S.K'nin yüzünde morluklar ve kolunun alçıda olduğu görüldü.

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