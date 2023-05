Erzurum Şehir Hastanesi bölgenin sağlık üssü oldu

"Bölgenin sağlık üssü" olarak nitelendirilen şehir hastanesi, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihaz ve yaşam destek üniteleri, donanımlı yoğun bakım ve tek kişilik odaları, uluslararası standartlarda ameliyathaneleri ve tecrübeli hekim kadrosu ile Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri olarak sınıflandırılan A1 kategorisinde yer alıyor.

Günlük 9 bin dolayında hastaya 321 poliklinikle hizmet veren şehir hastanesinde, 1670 hasta yatağı, 40 ameliyathane ve 298 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Açıldığı döneme denk gelen COVID-19 salgınında da yatak kapasitesi ve teknik altyapısıyla kente ve bölgeye hizmet veren hastane, yurt içindeki hastaların yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden gelen hastalar tarafından da tercih ediliyor.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, hastanenin 2020'nin mayıs ayında Kovid-19 salgını döneminde hizmete açıldığını anlattı.

Hastanenin yaklaşık 384 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olduğunu ifade eden Tör, şöyle konuştu:

"Erzurum Şehir Hastanesi, 1670 yatak kapasiteli, 40 ameliyathanesi olan, aynı anda 45 hastaya diyaliz hizmeti verebilen, günlük 9 bin civarında poliklinik hizmeti veren ve bunun yanında da 264 yoğun bakımı olan büyük bir kompleks. Hastanemizde açıldığı günden bugüne yaklaşık 5 milyon hasta muayene edilmiş. Yaklaşık yine 100 bin cerrahi girişim yapılmış, bunun 4'te biri özellikli işlemler olmuştur. Hastanemizde, özellikli işlemler dediğimiz örneğin robotik cerrahi, suda doğum olmak üzere ağrısız doğum hizmetlerimiz, nükleer tıp radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji hizmetlerimiz, fizik tedavi robotumuz, el robotumuz, bu gibi hizmetlerimizle çevre illerimiz ve ülkelerimizden de hastalarımız var."

"Anketlerde yüzde 95 memnuniyet var"

Tör, şehir hastanelerinin sağlıkta çığır açtığını vurgulayarak, hastane odalarının otel konseptinde olduğuna işaret etti.

Şehir hastanesine, eski Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesini de katarak büyüttüklerini hatırlatan Tör, "Son dönemlerde yaptığımız anketlerde yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var. Bu da bizi gayet mutlu ediyor" dedi.

Komşu ülkelerden hastaların kalp damar cerrahisi, fizik tedavi, robotik cerrahi almak ya da kendi ülkelerinde alamadıkları sağlık hizmetine erişebilmek için hastanelerine geldiğini anlatan Tör, "Özellikle Gürcistan ve Rusya'dan heyetler gelip hastanemizde geziler yaptılar. Bilgi alışverişinde bulundular, iletişimlerimiz var. Düzenli olarak özellikle Rusya ve Ukrayna'dan da hastalarımız var. Şehir hastanesinde verilen bu hizmetler hem kent için hem de sağlık turizmi için çok önemli. Biz A1 grubunda bir hastaneyiz. Yani en iyi hizmeti veren hastaneler kategorisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Van'dan Erzurum'a eşinin tedavisi için gelen Sadullah İşler, geçmiş yıllarda aynı hizmeti almanın mümkün olmadığını, sağlıkta yapılan yatırımların vatandaşın hayatını kolaylaştırdığını anlattı.

Yıllar önce hastaneye gelmeye çekindiklerini söyleyen İşler, "Eskiyle şimdikini kıyaslarsan arasında dağlar kadar fark var. İnsanlar hastaneye gelmekten nefret ediyordu. Hastanede kuyruğun bir ucu vardı diğer ucu yoktu. Rahatlıkla gidip derdini söyleyemiyordun. İnsanı insan yerine koymuyorlardı. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Vatandaşlardan Tacettin Has da Erzurum'un sağlık alanında önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti.

Şeker hastası olan Selma Has ise geçmiş yıllarda hastanelerde yaşanan çileyi çok yakından bildiğini ve tedavi olamadıkları günleri unutamadığını dile getirdi.

Hastaneye her geldiklerinde bütün çalışanların kendilerini güler yüzle karşıladığını aktaran Has, "Her şey tertemiz, çok güzel" dedi.