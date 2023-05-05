Kilis'te 10 milyon lira değerinde kaçak otomobil ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ulaşan ihbar üzerine Kilis'te bir iş yerini izlemeye aldı.

Bu kapsamda, ülkeye getirilen ve burada kalma süresi dolmuş otomobilleri parçalarına ayırarak yedek parça olarak sattığı, ayrıca otomobil şasi numaralarını değiştirerek tekrar piyasaya sürdüğü iddia edilen iş yerinin faaliyetlerinin takibinin ardından operasyon başlatıldı. İş yerinde çok sayıda otomobil parçası ile parçalanan otomobil tespit edildi.

Türkiye'ye getirildikten sonra sürücülerinin araçsız ülkeyi terk ettiği anlaşılan farklı modelde 6 yabancı plakalı otomobil ile 1243 oto yedek parçasına el konuldu. Ele geçirilen otomobil ve yedek parçaların piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirlendi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.