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Türkiye
AA 05.05.2023 09:57

Ankara'da terör operasyonu: 32 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da terör operasyonu: 32 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında, örgüt mensubiyetinden dolayı kamu görevinden çıkarılmış veya cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine kurye ya da ATM'lerden kartsız işlemler aracılığıyla para dağıttığı tespit edilen 5 şüpheli ile örgütün "gaybubet evleri" yapılanması kapsamında ev kiralama, para ve abonelik işlemleri yürüten 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamanda yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen ve örgüte eleman teminine çalışarak yeni bir yapılanmaya giden 24 kişiyi takibe aldı.

Başsavcılığın her iki soruşturmada 32 şüpheli hakkında verdiği gözaltı talimatı üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyonla şüphelilerin tamamını yakaladı.

Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramada biri kalaşnikof olmak üzere silahlar, mermi, örgütsel doküman ve para dağıtım listeleri ile 14 bin lira ve 2 bin 500 ABD doları ele geçirildi.

Şüphelilerin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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