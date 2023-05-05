Çok Bulutlu 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 05.05.2023 11:35

Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı: 13 tutuklama

Sancaktepe'de altın alım-satım işi yapan N.D.'nin otomobilinin önünü keserek silah tehdidi ile 1,5 milyon euro gasbeden çete düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronlarıda destek verdi.

Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı: 13 tutuklama

İstanbul Sancaktepe'de altın alım-satım işiyle uğraşan N.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 4 şüpheli, önce N.D.'yi darbettikten sonra, çevredekilerin korkulu bakışları arasında bagajda içinde 1,5 milyon euro para bulunan çantayı alarak kaçtı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu çalıntı bir araç kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, olay yerinden kaçtıktan sonra otomobili terk ettikleri, paraları bir pazar arabasına yükleyerek toplu taşıma kullanarak Mecidiyeköy'e geldikleri belirlendi.

Kameralar incelendi

Yüzlerce saat güvenlik kamerası incelenerek takip edilen şüphelilerin Mecidiyeköy'den kendilerini alan başka bir araçla Eyüp bölgesine geçtikleri tespit edildi.

Ekipler yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren ve onlara yardım yataklık yapan kişileri tek tek belirledi. Şüphelilerin bir kısmının İstanbul'dan Datça, Palamutbükü'ne gittikleri ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Polis daha önceden tespit ettiği İstanbul ve Muğla, Datça'da bulunan 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi.

Operasyonda özel harekat polisleri şüphelilerin saklandığı Palamutbükü'ndeki kamp alanına ormanın içinden gizlenerek girdi. Neye uğradıklarını anlayamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

13 tutuklama

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Gasp çetesi üyesi 13 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

ETİKETLER
Dolandırıcılık İstanbul
Sıradaki Haber
Kilis'te 10 milyon lira değerinde kaçak otomobil ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:56
Zonguldak'ta suç örgütü operasyonu: 8 gözaltı
12:50
Sakarya'da hasta yakını doktoru darbetti
12:37
Avustralya Başbakanı, ABD'nin Assange'ın iadesini istemedeki ısrarını hayal kırıklığı olarak niteledi
12:34
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
12:09
TAGEM projeleriyle çiftçinin yanında
12:08
İsveç tarihinde ilk: Terör örgütü PKK/YPG için para toplayan kişi yargılanacak
TAGEM yılda 80'den fazla projeyle çiftçinin hizmetinde
TAGEM yılda 80'den fazla projeyle çiftçinin hizmetinde
FOTO FOKUS
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi tırın altında yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ