Gasp çetesi film gibi operasyonla yakalandı: 13 tutuklama

İstanbul Sancaktepe'de altın alım-satım işiyle uğraşan N.D.'nin içinde bulunduğu otomobilin önü başka bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen silahlı 4 şüpheli, önce N.D.'yi darbettikten sonra, çevredekilerin korkulu bakışları arasında bagajda içinde 1,5 milyon euro para bulunan çantayı alarak kaçtı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan takip sonucu çalıntı bir araç kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, olay yerinden kaçtıktan sonra otomobili terk ettikleri, paraları bir pazar arabasına yükleyerek toplu taşıma kullanarak Mecidiyeköy'e geldikleri belirlendi.

Kameralar incelendi

Yüzlerce saat güvenlik kamerası incelenerek takip edilen şüphelilerin Mecidiyeköy'den kendilerini alan başka bir araçla Eyüp bölgesine geçtikleri tespit edildi.

Ekipler yaptıkları soruşturmada olayı gerçekleştiren ve onlara yardım yataklık yapan kişileri tek tek belirledi. Şüphelilerin bir kısmının İstanbul'dan Datça, Palamutbükü'ne gittikleri ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Polis daha önceden tespit ettiği İstanbul ve Muğla, Datça'da bulunan 18 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis dronları da destek verdi.

Operasyonda özel harekat polisleri şüphelilerin saklandığı Palamutbükü'ndeki kamp alanına ormanın içinden gizlenerek girdi. Neye uğradıklarını anlayamayan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

13 tutuklama

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Gasp çetesi üyesi 13 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.