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Türkiye
İHA 05.05.2023 14:51

İstanbul'da taksiciler Togg ile konvoy yaptı

İstanbul'da taksiciler taksi yazılı tepe lambası ve 34 Bağcılar 2023 plakası takılan Togg’u takip ederek sokaklarda tur attı.

İstanbul'da taksiciler Togg ile konvoy yaptı
[Fotograf: İHA]

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen “Büyük Taksici Buluşması” isimli programda Taksici Esnaf Odası, Taksi Dernekleri, Taksi Durak başkanları ve İstanbul’un dört bir yanından gelen taksi şoförleri bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, taksicilere sürpriz yaparak “Taksi” yazılı tepe lambası ve 34 Bağcılar 2023 plakalı Türkiye’nin ilk yerli ve milli arabası Togg’la programın yapıldığı alana girdi.

Telefonla bağlanan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da her zaman taksicilerin yanında olduklarını belirtti.

Taksi şoförleri, Togg’un arkasında Bağcılar’ın en işlek cadde ve sokaklarında tur attı. Kilometrelerce uzayan konvoy, Bağcılar Belediyesi hizmet binası önünde sona erdi.

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