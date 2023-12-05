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Türkiye
AA 05.12.2023 09:01

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 2'si muvazzaf asker 12 şüpheli yakalandı.

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasının asker ve sivil unsurlarına yönelik çalışma yapıldı.

Başsavcılık tarafından veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı ile örgüt mensubiyetlerine dair başka deliller de bulunan Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına mensup ikisi muvazzaf 4 astsubay ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 10 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir dahil 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Firari 2 şüpheliye yönelik çalışma sürüyor.

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İzmir FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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