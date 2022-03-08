FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonlar kararlıkla sürüyor.

İzmir merkezli 39 ilde kapsamlı bir operasyon için düğmeye basıldı.

Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, 16'sı muvazzaf 28 asker ile 73'ü askeri okuldan atılan öğrenci olmak üzere 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 39 ilde 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Detaylar @trthaber’de.https://t.co/1em6DqIZku pic.twitter.com/I22mtIyTQU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 8, 2022

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda 87 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrollerinden geçirilen zanlıların sorgusunun devam ettiği bildirildi.