İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Gözaltı kararı verilenler arasında 65'i askeri okullardan atılmış öğrencilerle, 31’i muvazzaf 34 asker bulunuyor. Bu askerlerin 8'inin yüzbaşı, 14'ünün üsteğmen, 3'ünün teğmen olduğu bildirildi.

Operasyon kapsamında 71 şüpheli gözaltına alındı.