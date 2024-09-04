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Türkiye
AA 04.09.2024 18:29

İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ve çözüm önerisi sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı yarın İzmir'de yapılacak.

İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın
[Fotograf: AA]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirilecek toplantıda, bilim insanlarının yanı sıra ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de yer alacak.

Bakan Kurum, toplantı öncesi TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi'nde incelemelere katılacak.

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İzmir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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