İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısı yarın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleştirilecek toplantıda, bilim insanlarının yanı sıra ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcileri de yer alacak.

Bakan Kurum, toplantı öncesi TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi'nde incelemelere katılacak.