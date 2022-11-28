Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir için sağanak uyarısı
[Fotograf: DHA]
İzmir için bugün gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağanağın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlar tedbirli olmaları için uyarıldı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın, Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini belirtti.
Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği vurgulandı.
Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: İzmir Hava Durumu Sağanak
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