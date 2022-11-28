52 yaşındaki Ercan Kurcan, hissettiği halsizlik ve mide bulantısı gibi şikayetler sonrası geçtiğimiz aylarda hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde Hepatit B.’ye bağlı gelişen siroz tespit edilirken karaciğer kanseri olduğu öğrenildi.

Karaciğer nakli gerekliliği ortaya çıkan Kurcan’ın eşi ile damadı ve kızı verici olup olamayacağını öğrenmek tetkikler yaptırdı.

Eşi ve kızı donör olmaya uygun bulunmazken damadı 28 yaşındaki Rafet Karamuk’un verici olabileceği öğrenildi.

Damadının karaciğerini verebileceğini söylemesi üzerine Kurcan’ın ameliyatı için hemen işlemlere başlandı.

Ameliyata alınan damat ve kayınbabanın operasyonu başarılı geçerken tüm aile büyük bir mutluluk yaşadı. Kurcan, damadından alınan karaciğerle yaşama tutunurken tek çocuğu olan kızını evlendirdiği Karamuk’un kendisini çok duygulandırdığını anlattı.

Operasyonu ekibiyle birlikte gerçekleştiren Prof. Dr. Onur Yaprak da tedavi süreci ve hastalığa ilişkin bilgi verdi.

“Alternatiflerin hiç birisi karaciğer nakli gibi iyi sonuç vermiyor”

Hastasının durumuna ilişkin konuşan Prof. Dr. Onur Yaprak, “Hastamız bize karaciğerde Hepatit B’ye bağlı gelişen siroz onun zemininde gelişen 2,5’lik bir kanser saptanması şikayetiyle yönlendirildi. Aslında tamamen sağlıklıyken 6 ay önce bir halsizlik yakınması olmuş ve bu şikayeti üzerine yapılan tetkiklerde vücutta Hepatit B virüsü saptanmış. Biz kendisine bu durumda en iyi tedavinin karaciğer nakli olduğunu söyledik. Başka tedavi alternatifleri var ama diğer alternatifler ameliyat ya da o bölgeyi yakma gibi ancak hiç birisi karaciğer nakli gibi iyi sonuç vermiyor. Tekrarlama riskleri çok yüksek o alternatiflerin, kendisi de nakil olmayı uygun buldu. Ülkemizde organ bağış sayısı maalesef çok yetersiz. Daha önceki yıllarda milyon başına 7 olan organ nakli sayısı şu anda milyon başına 3’e düştü. Yani artacağı yere bir düşüş var. Bu düşüşte COVID'in etkisi de çok fazla oldu. Biz canlıdan nakilleri daha çok yapıyoruz, dünyada da bu konuda Kore’den sonra ikinci sırada canlı nakil yapan ülkeyiz” şeklinde konuştu.