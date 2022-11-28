Galata Köprüsü'nde aydınlatma direği devrildi: Tramvay seferleri aksadı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle seferler, Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılıyor.
Galata Köprüsü üzerindeki EDS kameralarının da olduğu aydınlatma direği, Karaköy yününde yola devrildi. Devrilen direk Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay tellerinde hasar oluşturdu.
Telin kopma ihtimaline karşı tramvay seferleri durduruldu. Direğin devrildiği anda yoldan geçen araç olmaması olası bir faciayı engelledi.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 28, 2022
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır.
Polis ekipleri yolu araç trafiğine kapatırken devrilen direk yol kenarına alındı. Daha sonra gelen ekipler tramvay telinde oluşan hasarı onardı.
Yaklaşık 1 saat aksayan tramvay seferleri normale döndü. Direğinin çürüdüğü için devrildiği öne sürülürken inceleme devam ediyor.
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