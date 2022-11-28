Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 34 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]
Ankara Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 393 zanlıdan 34'ünün tutuklandığını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son 7 günde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 393 zanlıdan 34'ü tutuklandı.
Aramalarda 6 kilo 850 gram uyuşturucu, 212 uyuşturucu hap, 1855 sentetik ecza maddesi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 12:13
- 12:11
- 12:03
- 11:55
- 11:56
Sıradaki Haber
Giresun'da kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz